Küresel yatırımcı olsaydınız ne yapardınız?
Seçimlerden sonra hemen herkesin en çok merak edip görüşlerimi sorduğu konu:
Ekonomi…
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Youtube kanalımda anlattığım kadar geniş anlatamam elbette…
Ama…
Kılıçdaroğlu’nun kesin kazanacağı varsayımıyla ve kısaca:
Tahminimi paylaşayım…
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Dünyada acayip bol miktarda…
Gezen tavuk misali para var…
Bu paraların sahipleri…
Yatırım yapacak “Güvenilir ülke” arıyorlar…
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İşin ilginç yanı…
Bu paraların yaklaşık 120 milyar doları…
Yakın bir zamana kadar…
Bizim ekonomimizde:
Demirlemişlerdi…
Erdoğan’ın tek adamlık sevdası…
Merkez Bankası’nı…
Ve…
Yargıyı esir alması sonucu:
Ekonomimizi terk ettiler…
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Uzun zamandır da…
Ülkemize dönmek bir yana:
Halen terk ediyorlar…
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Neden mi?..
Erdoğan’a duyulan güvensizlik…
Yargının tek kişiye bağlı olması…
Hukukun hiçe sayılması…
Merkez Bankası’nın ekonomik gerçekçilikle değil…
Siyasi çıkarcılıkla yönetiliyor olması nedeniyle…
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Seçimlerden sonra ise…
Küresel yatırımcılar akın akın Türkiye’ye gelecekler…
Ama ve tabii ki öncelikle…
Faizlerin uzun bir süre artmayacak noktaya çıkmasından…
TL’nin de uzun bir süre:
Düşmeyeceği noktaya kadar devalüe olmasından sonra…
Küresel sabit yatırımcılar ülkemizi tercih edecek…
Yani: Net sermaye girişi olacak…
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Peki son 3 yıldır neden:
Yeni sermaye girişi bir yana…
Sermaye çıkışı yaşanıyor?..
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Siz küresel yatırımcı olsanız…
Erdoğan’ın, liyakatsiz bürokratlarla yönettiği bir ülkede:
Birikimlerinizi riske atar mısınız?..
Ve…
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Mevcut kurlardan…
Mevcut faiz oranlarından…
Mevcut enflasyon oranlarından:
Sermaye getirir misiniz?..
Günün duası
Allah ülkemizi yeni bir: One minute milyarderleri yaratma sürecinden korusun:
Âmin…
Ne batırır?
Soruyorlar:
“Döviz krizi ne zaman başlar?..”.
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Cevap veriyorum:
Erdoğan bir kez daha seçilirse:
Hemen başlar…
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Kılıçdaroğlu seçilirse…
Ve…
Ekonominin gerekleri yerine getirilirse:
Döviz krizi hiç çıkmaz…
Çünkü…
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Devletleri de şirketler gibi borç değil…
İtibarsızlık batırır…
Taa ki uyanıncaya kadar
Hala vazgeçilmemiş sol ve sağ anlayış:
Siyasi yobazlıklarına devam ediyor.
Oysa…
Günümüz ve geleceğin dünyasında:
Ne sol var…
Ne sağ var…
★
Bu dinleşmiş siyasî ve iktisadî sistemlerin yerini çoktan:
Hukukun üstünlüğü ilkesi…
Ve…
İnsan haklarına saygı…
En az eşitsizliğin mutlak kabulü aldı…
★
Buna rağmen…
Bu güzel ve fakat tutucu insanlar…
Gerek ABD…
Ve…
Gerekse AB’ye düşmanlık yapmaktan…
Bu ülkeleri halkımıza da düşman gibi göstermekten:
Vazgeçmiyorlar…
★
Neymiş?..
Bu ülkeleri yönetenler Türkleri istemiyorlarmış…
AB tam üyelik adaylığımızı da sadece:
Gümrük Birliği ile halkımızı sömürmek için bir tutam ot olarak kullanmışlar…
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İyi de…
Bilhassa AB ülkeleri…
Bize sattığından çok daha fazlasını…
Bizden satın alarak…
Bize en büyük desteği vermiyorlar mı?..
★
Neyse…
Yapacak bir şeyim yok…
Onları da öyle kabul edeceğim…
Ta ki:
Uyanıncaya kadar…
Günün sözü
“14 Mayıs 2023 seçimleri…
Haç ile hilâlin değil…
Aç ile Bilal’in seçimi olacak…”.
★
Müellifi kim bilmiyorum…
Bilen varsa ve…
Bana da bildirirse:
Tebrik edeceğim…
Muharrem Acıtan
Eski Yunan’da insanların birbirlerini öldürmeleri zevkle izlenirdi…
Çünkü o dönemin insanları…
Başkalarının kanını görünce:
Zevk alıyorlardı…
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Sonra…
Bir bilge kişi çıktı…
Yunanlıların birbirlerini öldürmelerinin önüne geçmek için:
Bir çözüm üretti…
Bu çözüm yine yarışmak üzerineydi…
Ama…
Sonunda ölüm değil:
Ödül vardı…
★
Canlarım…
Olimpiyatlar…
Yani spor yaparak yarışmak:
Öyle başladı…
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Türkiye ve pek çok az gelişmiş ülkeye baktığımızda…
Olimpiyatlar öncesi Yunanlılarını görüyoruz…
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6 siyasi parti genel başkanı ile…
Onursal genel başkanları hapiste tutulan bir siyasî hareket çıktı…
Ülkeyi o eski Yunanistan modundan çıkarmak için…
Karşılıklı her türlü tavizi veriyor…
Ama…
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Kargaşa…
Kaos…
Ve…
Düşmanlıktan beslenenler:
Bu soylu siyasî uzlaşmanın yolunu kesmek istiyorlar…
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Halkın en az %60’ının içini acıtanlardan birinin ise:
“Atatürkçü” geçinen…
“Atatürk ticareti” yapan Muharrem İnce olması:
Ne büyük felâket…
Enseyi karartmayın
Çevrenizi…
Mutlu (Zengin değil mutlu) olduğunuz günlerin bedelini ödeyeceğinize inandırmaya çalışacak olanlar sarmış olabilir…
Lütfen: Onlara inanmayın…
Çünkü…
Ve bilin ki:
Mutluluk bedel ödenmesi gereken bir duygu değil…
★
Bedel ödeyeceğiniz duygular…
Gereksiz:
Endişeler…
Korkular…
Ve…
Kaygılardır…
★
Canlarım…
İnsanlar:
Mutluluğun bedelini ödemez…
Ama…
Acıların…
Çilelerin…
Sıkıntıların bedelini:
Tahsil eder…
★
Bizler…
Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden asla vazgeçmeyecek olanlar…
Son 10 yıldır çektiğimiz:
Acıların…
Çilelerin…
Sıkıntıların bedelini:
Tahsil edeceğiz…
Lütfen:
Enseyi karartmayın…