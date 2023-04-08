Küresel yatırımcı olsaydınız ne yapardınız?

Seçimlerden sonra hemen herkesin en çok merak edip görüşlerimi sorduğu konu:

Ekonomi…

★

Youtube kanalımda anlattığım kadar geniş anlatamam elbette…

Ama…

Kılıçdaroğlu’nun kesin kazanacağı varsayımıyla ve kısaca:

Tahminimi paylaşayım…

★

Dünyada acayip bol miktarda…

Gezen tavuk misali para var…

Bu paraların sahipleri…

Yatırım yapacak “Güvenilir ülke” arıyorlar…

★

İşin ilginç yanı…

Bu paraların yaklaşık 120 milyar doları…

Yakın bir zamana kadar…

Bizim ekonomimizde:

Demirlemişlerdi…

Erdoğan’ın tek adamlık sevdası…

Merkez Bankası’nı…

Ve…

Yargıyı esir alması sonucu:

Ekonomimizi terk ettiler…

★

Uzun zamandır da…

Ülkemize dönmek bir yana:

Halen terk ediyorlar…

★

Neden mi?..

Erdoğan’a duyulan güvensizlik…

Yargının tek kişiye bağlı olması…

Hukukun hiçe sayılması…

Merkez Bankası’nın ekonomik gerçekçilikle değil…

Siyasi çıkarcılıkla yönetiliyor olması nedeniyle…

★

Seçimlerden sonra ise…

Küresel yatırımcılar akın akın Türkiye’ye gelecekler…

Ama ve tabii ki öncelikle…

Faizlerin uzun bir süre artmayacak noktaya çıkmasından…

TL’nin de uzun bir süre:

Düşmeyeceği noktaya kadar devalüe olmasından sonra…

Küresel sabit yatırımcılar ülkemizi tercih edecek…

Yani: Net sermaye girişi olacak…

★

Peki son 3 yıldır neden:

Yeni sermaye girişi bir yana…

Sermaye çıkışı yaşanıyor?..

★

Siz küresel yatırımcı olsanız…

Erdoğan’ın, liyakatsiz bürokratlarla yönettiği bir ülkede:

Birikimlerinizi riske atar mısınız?..

Ve…

★

Mevcut kurlardan…

Mevcut faiz oranlarından…

Mevcut enflasyon oranlarından:

Sermaye getirir misiniz?..

Günün duası

Allah ülkemizi yeni bir: One minute milyarderleri yaratma sürecinden korusun:

Âmin…

Ne batırır?

Soruyorlar:

“Döviz krizi ne zaman başlar?..”.

★

Cevap veriyorum:

Erdoğan bir kez daha seçilirse:

Hemen başlar…

★

Kılıçdaroğlu seçilirse…

Ve…

Ekonominin gerekleri yerine getirilirse:

Döviz krizi hiç çıkmaz…

Çünkü…

★

Devletleri de şirketler gibi borç değil…

İtibarsızlık batırır…

Taa ki uyanıncaya kadar

Hala vazgeçilmemiş sol ve sağ anlayış:

Siyasi yobazlıklarına devam ediyor.

Oysa…

Günümüz ve geleceğin dünyasında:

Ne sol var…

Ne sağ var…

★

Bu dinleşmiş siyasî ve iktisadî sistemlerin yerini çoktan:

Hukukun üstünlüğü ilkesi…

Ve…

İnsan haklarına saygı…

En az eşitsizliğin mutlak kabulü aldı…

★

Buna rağmen…

Bu güzel ve fakat tutucu insanlar…

Gerek ABD…

Ve…

Gerekse AB’ye düşmanlık yapmaktan…

Bu ülkeleri halkımıza da düşman gibi göstermekten:

Vazgeçmiyorlar…

★

Neymiş?..

Bu ülkeleri yönetenler Türkleri istemiyorlarmış…

AB tam üyelik adaylığımızı da sadece:

Gümrük Birliği ile halkımızı sömürmek için bir tutam ot olarak kullanmışlar…

★

İyi de…

Bilhassa AB ülkeleri…

Bize sattığından çok daha fazlasını…

Bizden satın alarak…

Bize en büyük desteği vermiyorlar mı?..

★

Neyse…

Yapacak bir şeyim yok…

Onları da öyle kabul edeceğim…

Ta ki:

Uyanıncaya kadar…

Günün sözü

“14 Mayıs 2023 seçimleri…

Haç ile hilâlin değil…

Aç ile Bilal’in seçimi olacak…”.

★

Müellifi kim bilmiyorum…

Bilen varsa ve…

Bana da bildirirse:

Tebrik edeceğim…

Muharrem Acıtan

Eski Yunan’da insanların birbirlerini öldürmeleri zevkle izlenirdi…

Çünkü o dönemin insanları…

Başkalarının kanını görünce:

Zevk alıyorlardı…

★

Sonra…

Bir bilge kişi çıktı…

Yunanlıların birbirlerini öldürmelerinin önüne geçmek için:

Bir çözüm üretti…

Bu çözüm yine yarışmak üzerineydi…

Ama…

Sonunda ölüm değil:

Ödül vardı…

★

Canlarım…

Olimpiyatlar…

Yani spor yaparak yarışmak:

Öyle başladı…

★

Türkiye ve pek çok az gelişmiş ülkeye baktığımızda…

Olimpiyatlar öncesi Yunanlılarını görüyoruz…

★

6 siyasi parti genel başkanı ile…

Onursal genel başkanları hapiste tutulan bir siyasî hareket çıktı…

Ülkeyi o eski Yunanistan modundan çıkarmak için…

Karşılıklı her türlü tavizi veriyor…

Ama…

★

Kargaşa…

Kaos…

Ve…

Düşmanlıktan beslenenler:

Bu soylu siyasî uzlaşmanın yolunu kesmek istiyorlar…

★

Halkın en az %60’ının içini acıtanlardan birinin ise:

“Atatürkçü” geçinen…

“Atatürk ticareti” yapan Muharrem İnce olması:

Ne büyük felâket…

Enseyi karartmayın

Çevrenizi…

Mutlu (Zengin değil mutlu) olduğunuz günlerin bedelini ödeyeceğinize inandırmaya çalışacak olanlar sarmış olabilir…

Lütfen: Onlara inanmayın…

Çünkü…

Ve bilin ki:

Mutluluk bedel ödenmesi gereken bir duygu değil…

★

Bedel ödeyeceğiniz duygular…

Gereksiz:

Endişeler…

Korkular…

Ve…

Kaygılardır…

★

Canlarım…

İnsanlar:

Mutluluğun bedelini ödemez…

Ama…

Acıların…

Çilelerin…

Sıkıntıların bedelini:

Tahsil eder…

★

Bizler…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden asla vazgeçmeyecek olanlar…

Son 10 yıldır çektiğimiz:

Acıların…

Çilelerin…

Sıkıntıların bedelini:

Tahsil edeceğiz…

Lütfen:

Enseyi karartmayın…