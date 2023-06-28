Kurbanlık boğa kaçtı, kovalamaca saatler sürdü

Şanlıurfa’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Mahallesi’nde sabah saatlerinde Halil Yıldırıma ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı.

Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi.

Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.

(DHA)