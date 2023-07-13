Kurban Bayramı’ndaki trafik kazalarının bilançosu belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayram ı tatilinde ülke genelinde 6 bin 903 trafik kazasının yaşandığını, bu kazalarda 110 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Haziran-3 Temmuz arasındaki 9 günlük Kurban Bayram ı tatili boyunca ülke genelinde 6 bin 903 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti.

Yaptıkları bilimsel araştırmaya göre tatil boyunca trafik kazalarının yüzde 37,3 ile aşırı hız, yüzde 14,5 ile geçiş önceliğine uymamak ve yüzde 12,4 ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama nedeniyle yaşandığını ifade eden Yerlikaya, “9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 110 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 bin 393 vatandaşımız yaralandı.” açıklamasını yaptı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Yerlikaya, vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

(AA)