Kura Nehri taştı: Ardahan Ovası göle döndü

Ardahan Ovası, yağmur yağışları ve havaların ısınmasıyla dağlardaki karların erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.

Yalnızçam ve Allahuekber Dağları’ndan doğan, Ardahan’ın içinden geçip Gürcistan’dan Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri taştı. Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve baharın gelmesiyle eriyen karlar ve yağmur yağışları nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası’nı göle çevirdi. Ramazan ayında iftarı beklerken vakit geçirmek isteyenler manzarayı izlemek için nehir kıyısına geldi.

Hakan Fırıncı, “Kışı Ardahan’da yaşamak hoşumuza gidiyor. Ardahan’ın kışı başka, baharı başka bir güzel. Havaların ısınmasıyla Kura Nehri’nin bereketi Ardahan ovasına yayılıyor. Bu yıl kış biraz çetin geçti, eski kışları hatırladık. Son 2 gündür sıcak havanın etkisiyle ve yağan yağmur Kura Nehri’ni taşırdı. Eşim ve çocuklarımla bu eşsiz manzarayı görmek için geldik” diye konuştu.

Taşkının oluşturduğu manzarayı izlediğini söyleyen Elisa Asel (9) ise “Sabah kalktığımızda gördük ki Kura Nehri adeta denize dönüşmüş. Biz de ailecek geldik gölde taş sektiriyoruz” dedi.

Bu arada karabatak, martı, leylek, ördek, gri balıkçıl ve çok sayıda kuşun da görüntülendiği suyla dolan alanda bölge halkı hatıra fotoğrafı çektirdi.

(DHA)