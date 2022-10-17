Kur Korumalı Mevduat’ın maliyeti eylülde 9,2 milyar TL oldu

Merkezi bütçeden Kur Korumalı Mevduat sahiplerine ödenen tutar eylülde 9,2 milyar TL oldu. 7 ayda bütçeden KKM sahiplerine toplam 84,9 milyar TL ödendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerini açıklamasıyla Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) da bütçeye maliyeti belli oldu.

KKM’nin bütçeye maliyeti eylülde 9,2 milyar TL oldu. Önceki ay döviz kurlarındaki sert artışın etkisiyle Merkezi bütçeden KKM sahiplerine ödenen tutar ağustosta 15 milyar TL olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Aralık ayında yaşanan kur krizinin ardından hükümet kur korumalı mevduatı devreye alarak mudilerin yatırımlarını TL aracılığı ile bankada değerlendirmesine ve olası kur zararının Hazine aracılığı ile karşılanmasına ilişkin düzenleme getirmişti. Kur korumalı mevduatta hesaplar 3, 6 ve 12 aylık vadelerle açılabiliyor.

KKM’deki kur farklarının mevduat sahiplerine ilk ödenmeye başlandığı mart ayında bu rakam 11,7 milyar olarak gerçekleşmiş, dolar/TL’deki hızlanmanın sınırlı seyrettiği nisan ve mayıs aylarında sırasıyla 4,5 milyar TL ve 4,8 milyar TL’lik ödemeler yapılmıştı.

TOPLAM MALİYET 85 MİLYAR TL’Yİ BULDU

Haziran, temmuz, ağustos ve aylarında ise dolar/TL’deki artışın tekrar ivmelenmesi ve 18 seviyelerine geri dönmesiyle KKM’nin Hazine’ye olan maliyeti de artmaya devam etti. Eylül sonunda KKM’nin toplam maliyeti 84,9 milyar TL oldu.