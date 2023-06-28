Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
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Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile;

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj istisnası 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopaj oranı ise yüzde 25’e yükseltildi.

(DHA)

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