Kundaklanan minibüs alev alev yandı

Samsun’da geceleyin kundaklanan park halindeki minibüs alev alev yanarken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban S.’ye ait park halindeki minibüs gece ateşe verilerek yakıldı. Minibüs alev alev yanarken, alevler bitişiğindeki binanın dışına da zarar verdi. Uykularından uyanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Minibüsün motor dışındaki bölümü tamamen yanarak geriye demir yığını kaldı. Araç sahibi, Irmak Polis merkezine giderek aracını yakanlardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)