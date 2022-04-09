Kumar baskınında gözaltına alınan şahısın sözleri pes dedirtti

Kırıkkale’de “yasa dışı bahis ve kumar” suçlarına yönelik yapılan uygulamada, bir kıraathanede kumar oynayan 3 şahsa, 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı. Gazetecilere tepki gösteren bir şahıs ise “çek baba çek, vallahi televizyona da çıktık” dedi.

Kırıkkale’de “yasa dışı bahis/siber denetim” ile “kumar/oyun makineleri” suçlarına yönelik 6 ekip, 15 personelin katılımıyla uygulamalar yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kıraathane ve eğlence merkezlerindeki 120 şahısın GBT’si sorgulandı. Şüpheli bir şahsın “uyuşturucu madde ticareti” suçundan aranmasının olduğu tespit edildi.

Tepebaşı Mahallesindeki 633. Sokakta bulunan bir kıraathanede de yapılan uygulamada, kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi ve kumar oynayan 3 şahıs, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Kumar parası olduğu değerlendirilen masa üzerindeki 685 Türk lirasına da el konuldu.

Emniyete götürülen bir şahıs ise “çek baba çek, vallahi televizyona da çıktık” diyerek gazetecilere tepki gösterdi. Kumar oynayan 3 şahsa toplamda 5 bin 457 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibine de kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki alınan ifadelerin ardından 4 şahıs serbest bırakıldı.

(İHA)