Kum zambaklarına metal kafesli koruma: Zarar vermenin cezası belli oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sahillerinde kum zambakları çiçek açtı. Sahildeki çiçekler metal kafeslerle kapatılarak korumaya alındı. Sahilde çevreci faaliyetler yürüten gönüllü Şaban Demir, bu çiçekleri koparmanın cezası olduğunu hatırlatarak, “Elimizden geldiğince kafeslerle korumaya çalışıyoruz” dedi.

Gazipaşa’nın Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde az sayıda bulunan ve koruma altındaki kum zambakları, çiçek açtı. Nesli tehlike altında olan kum zambakları, metal kafeslerle üzeri kapatılarak korumaya alındı.

ZARAR VERMENİN CEZASI 244 BİN 315 LİRA

Gazipaşa’da yetkili birimlerle koordineli çalışan gönüllü çevreci Şaban Demir, “Sahillerimizde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki kum zambaklarımız çiçek açmaya başladı. Kum zambakları ağustos ayının sonunda açması gerekiyor ama mevsimsel değişiklikler nedeniyle eylül ayına sarktı. Biz elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Kum zambaklarına zarar vermenin cezası 244 bin 315 lira” dedi.

‘ELİMİZDEN GELDİĞİNCE KORUYALIM’

Kum zambaklarının değişik ve egzotik bir kokusu olduğunu anlatan Şaban Demir, “Bölgemizde böyle bir çiçeğe sahip olduğumuz için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Koru sahilinde toplamda 3 öbek var. Tabii ki yol kenarlarında, ağaçların arasında olanlar da var. Onları da çok göstermek istemiyoruz. Kaçakçılık olaylarını önlemeye çalışıyoruz. O nedenle doğal haliyle bırakıyoruz. Sadece göz önünde olanları bu şekilde korumaya alıyoruz. 2016 yılında Dünya Bitki Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan bitkiler. Korunması gereken bir çiçek olması dolaysıyla yurt dışına veya herhangi başka bir yere taşınması yasak. Bunu özellikle belirtiyorum. İnsanlarımız buna dikkat etmeli. Cezası var ama bir de vicdani cezası var. Onun için lütfen elimizden geldiğince bunları koruyalım” diye konuştu. (DHA)