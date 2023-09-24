Kum fırtınası nedeniyle 2 binden fazla kişi hastanelik oldu
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Kum fırtınası nedeniyle 2 binden fazla kişi hastanelik oldu

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan, Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, konuya ilişkin bilgi verdi.

Muhibbi, “Sistan-Beluçistan’ın kuzeyindeki Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum ve toz fırtınası nedeniyle son 5 günde 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu ve 136 kişi tedavi altında.” dedi.

Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari, 20 Eylül Çarşamba günü, havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul’da 800 metreye, Zehek’te 500 metreye kadar düştüğünü söylemişti. (AA)

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