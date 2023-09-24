Kulübe zengin olunca

Okan Buruk, Başakşehir karşısına Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Kerem Demirbay’ı yanında oturtarak çıktı ama Galatasaray yine kalitesini ortaya koydu. Kazımcan sakatlanarak büyük bir talihsizlik yaşadı. Davidson Sanchez’in performansı Nelsson’a işinin kolay olmadığını gösterdi. Ancak gecenin hayal kırıklığı Kopenhag maçında olduğu gibi Muslera oldu. İki maçtır olmayacak hatalar yapan Muslera’nın durumu inşallah kronik bir hal almaz.

Gecenin sürpriz performansı ise zaman zaman aksasa bile Abdülkerim’den geldi. Angelino’nun şans bulduğu süre içerisinde yapamadığı bindirmeleri ve ortaları Abdülkerim Bardakcı başarıyla yaptı. Başakşehir’in maçın başındaki sert oyununa Hakem Kadir Sağlam’ın, VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ile birlikte göz yumması katkı sağladı. Özellikle 9. dakikada Torreira’ya yapılan faul net penaltıydı. 18. dakikada Berkay’ın yine Torreira’nın ayağına bastığı pozisyonun kırmızı kart olması için ayağının kırılması mı gerekiyordu?

Galibiyeti getiren en büyük etken Galatasaray yönetiminin kalite içeren alternatifli kadro mühendisliğiydi. Galatasaray’da artık kulübeden kim gelirse gelsin sahadaki oyun kalitesi düşmediği gibi daha başarılı bir kurgu ortaya çıkıyor. Kulübesinde Zaha, Ndombele olan bir takımı yenmek her babayiğidin harcı değil!