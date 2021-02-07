Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı alımı ilanı yayınlandı, Bakanlık ilanda belirtilen birimlerde çalışmak üzere 124 sözleşmeli sanatçı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’na sözleşmeli sanatçı alınacak.

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