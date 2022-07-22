Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu taşınmazı tahsis ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Trabzon, Yalova ve Nevşehir illerinde bulunan bazı kamu taşınmazları Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Girişimcilerin, 19 Ağustos 2022 günü saat 16:30’a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek.

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