‘Kukla’ operasyonunun Mersin ayağında 11 tutuklama
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‘Kukla’ operasyonunun Mersin ayağında 11 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayanlara yönelik olarak düzenlenen ‘Kukla operasyonunun Mersin ayağında 11 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Haziran’da gerçekleştirilen ‘Kukla’ operasyonu kapsamında Mersin’de 26 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11i tutuklanırken, 6’sı ev hapsi, 8’i adli kontrol şartlarıyla, 1 şüpheli ise yaşlılık nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı.

(DHA)

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