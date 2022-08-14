Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı
Haberler Dünya

Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı

İsrailli yetkililer, Filistin’in başkenti Kudüs’te silahlı kişiler tarafından bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan ve “Ağlama Duvarı” olarak adlandırılan Burak Duvarı yakınındaki otoparkta silahlı kişiler bir otobüse ateş açtı. İsrail yetkilileri olay nedeniyle 7 kişinin yaralandığını belirtirken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini duyurdu. Yetkililer ayrıca olayın bir terör saldırısı olduğunun tahmin edildiğini duyurdu.

Otobüsün şoförü Daniel Kanievsky olayla ilgili, “Otobüs doluydu. Otobüs durağında durduktan sonra silah sesleri duydum. İnsanlar bağırmaya başladı ve bazıları yaralandı” dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid ise yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin “teröristi yakalamak için çalıştığını” ve saldırıya karışan herkesin “sivillerimize verilen zararın bedelini ödeyeceğini” ifade etti.

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ukrayna’dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti’de

Ukrayna’dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti’de

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Hindistan’ın ‘ikiz kule’si patlayıcıyla yıkıldı

Hindistan’ın ‘ikiz kule’si patlayıcıyla yıkıldı

Kudüs’te otobüse silahlı saldırı: 7 yaralı
Dünya