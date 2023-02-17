Küçükçekmece’de sitede balkon çöktü
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Küçükçekmece’de sitede balkon çöktü

Küçükçekmece’de bir site içerisinde bulunan 3. kattaki dairenin balkonu çöktü. Alt kattaki balkon da zarar görürken site sakinleri deprem olduğunu sanarak kısa süreli panik yaşadı.

Halkalı Merkez Mahallesi Yurtkur Sokak’ta bulunan bir sitedeki 4 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonu sabah saat 06.00 sıralarında çöktü. Çöken balkon, bir alt kattaki dairenin balkonuna da zarar verdi. Sesler üzerine korkarak dışarı çıkan bina sakinleri balkonun çöktüğünü gördü.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, çöken balkonların parçaları belediye ekipleri tarafından temizlendi. Site yönetimi, korkulacak bir şeyin olmadığı ve sitede yaşayanların evlerinde kalabileceklerini söyledi.

Site sakini Necla Tuna, “Sabah saat 06.00 gibi oldu. İyi ki o saatte oldu. Hiç olmasaydı daha iyiydi ama o saate en azından çocuklar yoktu. Ben burada kiracıyım. Deprem oldu sandık. İnsan korkuyor sonuçta. Kimsede herhangi bir yaralanma olmadı” dedi.

(DHA)

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