8 Ocak 2022’de çektiğim bir videomda:

Nobel Ekonomi Ödülü (2001) sahibi Joseph E. Stiglitz’in “90’ların Yükselişi” isimli kitabını tanıtmış, Stiglitz’in; mutlaka:

“Ders alınması gereken bir iktisatçı” olduğuna dikkat çekmiştim…

Geçtiğimiz hafta sonu (5 Temmuz) da KORKUSUZ’daki yazılarımdan birinde de o kitaptan alıntı yapmıştım…

Stiglitz’in:

İktisat konularında en değerli referanslarımdan biri olduğunu ise:

Bu köşenin sürekli okurları bilir…

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Stiglitz, kimilerinin iddia ettiği gibi:

“Küreselleşme düşmanı” falan değildir…

Olamaz da…

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Stiglitz, küreselleşmenin:

Az gelişmiş…

Ya da…

Gelişmekte olan ülkelerin “kurtuluş umudu” olduğunu savunur…

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Stiglitz’in karşı çıktığı…

İtiraz ettiği şey küreselleşme değil:

Güçlü ekonomilerin küreselleşmeyi istismar edişleridir…

★

Nitekim…

Solcuların ve küreselleşme karşıtlarının nefret ettikleri George Soros…

Stiglitz’in, “90’ların yükselişi” isimli kitabı için şöyle demişti:

“Yeni ufuklar açan bu çalışmayı, dünya ekonomilerinin gelecekte izleyeceği (Siz bunu “izlemesi gereken” olarak alın lütfen) rotayı önemseyen herkes okumalı…”.

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Ben de zaten kitabı 2003 yılında…

Soros’un (Bu değerli spekülatörden nefret etmek bir yana ona saygı duyduğumu da bu köşenin sürekli okurları hatırlayacaklardır) kitap için söylediklerinden etkilenerek satın almıştım…

★

5 Ağustos’ta bu köşede yayımlanan yazılarımdan birinde…

Stiglitz’in bu kitabından yaptığım alıntıyla anlatmak istediğim şuydu:

Türkiye ekonomisi genelde olduğu gibi…

Ve yine:

Doğru yönetilmiyor…

*

Küçük yatırımcılar dikkat!..

Ekonomik krizlerde en hızlı patlayan balonlar: Sizin elinize tutuşturulan balonlardır…

★

Stiglitz’in adı geçen kitabını okuyanlar bilir…

Üstat kitabın 57. sayfasında…

Borsalardaki şişmede (Balon) merkez bankalarının rolünü…

Ve…

O balon patladığında…

En çok:

Ufak yatırımcıların kaybettiğini…

Hem de bütün bunların:

“Ekonominin şahlandığı sanılan” o günlerde yaşandığını anlatıyordu…

★

Ufak yatırımcı ve az gelişmiş ülkeler neden kaybediyordu?..

Yanlış bilginin…

Doğru bilgiden daha çok para kazandırdığı sihrinin devam edeceğini zannettikleri için…

Günün sözü

“Küreselleşme, istikrar sözü vermiş ancak daha büyük istikrarsızlığa sebep olmuştur…”. Joseph E. Stiglitz

Fikriniz varsa buyurun

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu’na demiş ki:

“Bana şu değişimi anlat…”.

Ekrem Bey:

“Bilmiyorum” demiş…

Bunun üzerine çok öfkelenen Battal Gazi:

“Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?..” diyerek İmamınoğlunu azarlamış….

★

Bu diyalog gerçekten yaşanmış…

Ve…

İmamoğlu gerçekten de:

“Bilmiyorum” demişse…

Bir daha:

Ne değişimden söz etsin…

Ne CHP genel başkanlığından…

Ne de İBB adaylığından.

★

Bu diyalog gerçekten yaşanmamış…

Ve İlgezdi…

Levent Gültekin taktiği uygulamışsa:

Battal Bey belediye başkanlığından istifa etmeli…

★

Bu arada unutmadan…

Fikriniz varsa söyleyin…

Yoksa da lütfen:

“Argumentum ad hominem” yoluna sapmayın…

Sahiden de ekonomistim

İki soruyla başlayayım bu yazıma:

“Faiz sebep enflasyon netice” tezi doğru bilgi miydi?..

Ya da tersi:

“Enflasyon sebep faiz netice” iddiası doğru bir bilgi midir?..

★

Bu iki tezin sahipleri için…

Kendi görüşlerinin doğru olmasından daha tabii bir şey olamaz…

Ancak…

Her iki tez de uygulanmış…

Ve görülmüştür ki:

İkisi de:

Doğru sonuç doğurmamıştır…

★

Stiglitz, 2010’da yayımlanan:

“KÜRESEL KRİZ. Parasal ve mali reform önerileri” isimli kitabında…

2008 küresel krizinin tam da:

90’ların yükselişinde dikkat çektiği hatalar nedeniyle çıktığını…

Bu hataların tekrarlanmaması…

Ve….

★

Küreselleşmenin:

Tüm dünya genelinde sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirebilmesi için…

Neler yapılması gerektiğini anlatır…

★

Stiglitz’in iki kitabında da dikkat çektiği konuları gerek kitaplarımda…

Gerekse de yazılarımda ve konuşmalarımda:

30 yıldır anlatıyorum…

Yani…

Kendimden:

“Liberal Demokrat Sosyalist” olarak söz edişim yeni değil…

★

Bu arada:

Övünmek gibi olmasın…

Ben:

Sahiden de ekonomistim…

O yine aramızda

Erkin babayı kaybettik canlarım…

Tabii ki sadece bedenini kaybettik…

Aklıyla…

Eserleriyle…

Ve…

Esprileriyle:

Aramızda olmaya devam edecek…

Sevenlerinin başı sağ olsun…

★

Celalettin Bilgin, Erkin Baba’yı andığım videomun altına Marcel Proust’un o harika sözünü not etmiş:

“Bizi mutlu eden insanlara minnettar olalım, onlar ruhlarımızı çiçeklendiren büyüleyici bahçıvanlardır…”.

Teşekkürler sevgili Bilgin…

Don meselesi

Bir trafik kazası olmuş…

Ahali kaza mahallinde toplanmış…

O sırada bir ses duyulmuş:

“Çekilin, ben babasıyım…”.

Herkes çekilmiş…

Ve görülmüş ki:

Otomobil bir eşeğe çarpmış…

★

Sözümün özü:

Her yırtık don: Yırtılmış bir don değildir…

Tek işe yarar

Unutulmamalı ki:

Kişilerin bencil hesapları…

Din halini almış ideolojileri:

Hukukun…

Adaletin…

Düşünce ve inanç özgürlüğünün:

Düşmanıdır…

★

Bürokrasinin:

Maaşını ödeyen Millete değil…

Tek kişiye sadakat gösterdiği…

Hukukun kişiselleştirildiği…

Düşünce ve inanç özgürlüğünün yasaklandığı…

Demokrasinin ayaklar altına alındığı bir ülkede:

İktisadi ve siyasi gelişmişlik:

Mümkün değildir…

★

Askeri gelişmişlik ise…

Tek işe yarar:

Demokrasi ve hukuk düşmanı muktedirlerin:

İktidarlarını sürdürmeye…

Günün esprisi

Devlet Bahçeli demiş ki:

“Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağlamıştır…”.

★

Çok yaşayın Devlet Bey…

Beni çok güldürdünüz…

Allah da sizi güldürsün…

Günün şiiri

Yaşadım evet.

Acıysa, dibine kadar.

Mutluluksa, hak ettiğim için.

Yenildiysem, inanmadığım…

Sevdiysem, anladığı için.

Vazgeçtiysem, değmediğinden…

Asiysem, düzenin düzensizliğinden.

Deliye çıktıysa adım…

Normali sevmediğimden.

Kalbim mi?

O bir Anka kuşu.

Her yenilgide…

Yeniden doğar küllerinden.

Birhan Eroğlu