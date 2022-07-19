Küçük çocuğun camdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi

Kartal’da küçük bir çocuk, apartmanın 4’üncü katındaki evin camına çıkarak mermerin üzerinde durdu. Çocuğun camdaki tehlikeli oyunu görenlerin yüreğini ağza getirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal Karlıktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında evde tek başına olduğu öğrenilen küçük bir çocuk, camdan sarkıp bir süre sonra oyun oynadı. Cama çıkarak mermer üzerinde duran çocuğu gören mahalleli panikle apartman sakinlerinden yardım istedi. Apartmanda oturan komşuların, kapıyı zorlayıp içeri girerek küçük çocuğu sarktığı camdan düşmeden içeri alıp kurtardığı öğrenildi.

Çocuğun cama çıkmasıyla yüreklerin ağza geldiği o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)