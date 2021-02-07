KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

KTO Karatay Üniversitesi yayınladığı ilanla öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu. İlana göre Karatay Üniversitesi özel şartları taşıyan 1 öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi tarafından Mühendislik Fakültesi bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacak. Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü’ne yapılacak.

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