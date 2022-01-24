KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Yüksekokul ve Bölüm/Program bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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