KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacaktır.

Başvurular şahsen veya postayla KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

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