KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
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KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre KTO Karatay Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; KTO Karatay Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

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KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
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