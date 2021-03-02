Kriz tırmanacak! ABD’den Rusya’ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalny’ın yargılanması konusunda Rusya’ya yönelik yaptırım kararına ABD de katıldı. ABD Hazine Bakanlığı, Rus hükümetinden 7 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Rusya’da, muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya’dan döner dönmez gözaltına alınarak, 3,5 yıllık hapis cezasına çarptırılması hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda krize dönüştü. Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın yargılanma sürecine ilişkin Rusya’ya yönelik yaptırım kararına ABD de katıldı. ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün, muhalefet figürü Aleksey Navalny’nin zehirlenmesi ve hapse atılmasına dair tepkinin parçası olarak Hazine Bakanlığı, Rus hükümetinin yedi kıdemli üyesini belirlemiştir” denildi.

RUSYA “YANIT VERİLECEKTİR” DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da basına yaptığı açıklamada, AB’nin Navalny’ne verilen hapis cezası ve Libya’daki durum nedeniyle Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Moskova’dan uygun bir yanıt alacağını belirtmişti. “Bu adımlar yanıtsız kalmayacak” diyen Zakharova, AB’nin yaptığı açıklamaları ‘saçmalığın eşiğinde’ şeklinde nitelendirmişti. Öte yandan Zakharova, Avrupa ülkelerinin liderlerinden Navalny’in serbest bırakılmasına yönelik çağrılara, “Egemen bir devletin iç işlerine karışmaya gerek yok” diye yanıt vermişti.

3.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Almanya’daki tedavisinin ardından 17 Ocak’ta Rusya’ya döndükten sonra tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) Navalny’nin ertelenen hapis cezasının tamamlanması için Moskova Simonov Bölge Mahkemesi’ne müracaat etmesinin ardından başkent Moskova’da mahkemeye çıkarılmıştı. Görülen duruşmada savcı, daha önce 3,5 yıllık hapis cezasının Navalny’nin denetimli serbestlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise savcının talebini kabul ederek, Navalny’nin 3,5 yıllık hapis cezasını onamıştı.

(DHA)