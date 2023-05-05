Kremlin’i vuran İHA

Erdoğan’ın damadına ait Baykar’ın insansız hava araçları gündemdeyken 3 Mayıs’ta Kremlin’e yapılan İHA saldırısı gündeme oturdu.

Ukrayna, en son 29 Nisan’da Sivastopol’da, Rusya’ya ait bir petrol depolama tesisini, insansız hava aracı ile vurmuştu!

Ukrayna’nın insansız hava aracı ile Rusya’ya yönelik eylemleri yeni değil.

Rusya Ukrayna’yı suçladı, Ukrayna ben yapmadım dedi!

Gündem İHA ve Ukrayna olunca Türkiye’deki İHA sürecine bakmadan geçmeyelim.

Bayraktar TB2 ve ANKA İHA başta olmak üzere üretilen insansız hava aracı motorlarının Ukrayna’dan geldiği biliniyor.

Ancak Ukrayna’nın Türkiye ile 2012’den beri imzaladığı askeri anlaşmalar önem arz etmektedir.

2012’de imzalanan ilk anlaşma ile özellikle insansız hava araçları alanında ortak projeler üretilmeye başlanmıştır.

2018, 2020 ve 2021’de imzalanan anlaşmalarla Karadeniz’de tam bir işbirliği sağlanmış ve Ukrayna Rusya’ya karşı güç kazanmıştır.

Ne de olsa sıktığı el, ABD’nin BOP eşbaşkanının elidir!

2020’de imzalanan anlaşma sonucu Baykar ile Ukrayna’nın Ukrspetsexport Şirketi arasında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Anlaşma gereği Türk İHA/SİHA’larına, Ukrayna yapımı motorların kullanılmasına ve Ukrayna motorlarının Türkiye’de üretilmesine başlanmıştır!

İşte Baykar’ın yerli ve milli denilen İHA ve SİHA’larının hikâyesi budur!

Motorunu üretemediğin hiçbir şey yerli ve milli değildir!

Ne insansız hava araçları ne TOGG ne de TCG Anadolu yerli ve milli olmadığı gibi karada ve denizde gaz ve petrol aradığımız şirket ortaklarımız da yerli ve milli değildir…

Rusya Türkiye arasında imzalanan anlaşmaları bakıldığında ise Ukrayna’ya yönelik bir madde yoktur.

2017’de İdlib için yapılan anlaşma sonucu Rusya, Suriye’den çekilmek zorunda kalmıştır.

2018’de S-400 alımı için yapılan anlaşma da Ukrayna’ya karşı değildir.

AKP’nin, ABD’yi gizlemek ve ben tarafsızım demek için imzaladığı bu anlaşmalar ile Rusya tuzağa düşmüştür.

En son imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında da tahıl ihraç edemeyen Rusya, uyanmamıştır.

Rusya, 5 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak üçlü toplantıya, tahılını ihraç edemeyeceğini bile bile gelecektir.

Ukrayna Rusya savaşı başladıktan bir gün sonra 25 Şubat 2022’de Ukrayna’nın değil Rusya’nın parçalanacağını yazmıştım.

Rusya, AKP’nin arabulucuyum/tarafsızım adı altında yürüttüğü ABD politikalarına kanıp AKP elele yürümeye devam ettiği için çöküşdedir.

2024 seçimleri öncesi Putin elini sıktığı AKP’nin, tarafsız olmadığını göremezse hiç şansı yoktur.