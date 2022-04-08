Kremlin Sözcüsü Peskov: Büyük kayıplar verdik

İngiliz basınına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki kayıplarına ilişkin, “Önemli askeri kayıplarımız var ve bu bizim için büyük bir trajedi” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ilk kez İngiliz basınına demeç verdi. Peskov, Sky News’e verdiği röportajda Rusya’nın savaş suçları işlediğine ilişkin iddiaları reddederek, Rusya’nın çok sayıda asker kaybettiğini söyledi. Rusya’nın Ukrayna’da ne seviyede kayıp verdiği sorusu üzerine Peskov, “Önemli asker kayıplarımız var. Ve bu bizim için büyük bir trajedi” dedi.

Peskov, Rusya birliklerinin Ukrayna’daki Kiev ve Çernihiv bölgelerinden “iyi niyet” olarak çekildiğini iddia ederek, “Ukrayna heyeti ile yapılan görüşmeler sırasında bir iyi niyet göstergesi olarak askerler o bölgeden gerçekten çekildi. Bu bölgelerdeki gerilimi kaldırmaya çalışmak ve Rusya’nın müzakereleri sürdürmek için rahat koşullar oluşturmaya gerçekten hazır olduğunu göstermek için iyi niyetli bir hareketin göstergesiydi” dedi.

Mariupol’deki hastane saldırısını yalanladı

Rusya Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna’nın Mariupol kentindeki bir doğum hastanesini bombaladığı iddialarını yalanlayan Peskov, “Mariupol’deki hastane sahteydi ve bunun sahte olduğuna inanmak için çok ciddi nedenlerimiz var” dedi.

Mariupol’ün Rusya’nın ayrı bir devlet olarak tanıdığı “Luhansk Halk Cumhuriyeti”nin bir parçası olduğunu söyleyen Peskov, Rus askerlerinin “sekiz yıldır Ukrayna’dan gelen ağır bombardımandan muzdarip insanlara yardım etmek için” orada olduğunu iddia etti. Peskov ayrıca, Ukrayna sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin doğrulanmış fotoğrafları ve uydu görüntülerinin de “sahte” olduğunu söyledi. Peskov, Bucha sokaklarında görüntülenen cansız bedenlerin fotoğrafları için, “İyi planlanmış bir imadan başka bir şey değil” şeklinde konuştu.

Savaşın başlamasından bu yana kaç sivilin öldüğünü açıklaması istenen Peskov, rakamlar “doğrulanmadığı” için cevap vermekten kaçındı. Peskov, bunun bir savaş değil, gerekli olan bir “özel askeri operasyon” olduğunu ifade etti.

Peskov, “Ordumuz bu operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki günlerde, öngörülebilir gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşacağını veya Rus ve Ukrayna heyeti arasındaki müzakerelerle bitireceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

“NATO’nun asıl amacı çatışma çıkarmak”

NATO’nun işgal nedeniyle artık daha güçlü olduğunu söyleyen Peskov, “Durumu yeniden dengelememiz gerekiyor ve kendi güvenliğimizi sağlamak için ek önlemler almalıyız. Çünkü NATO’nun ülkemize karşı olduğundan derinden endişeliyiz. NATO çatışma için tasarlandı ve varlığının asıl amacı ülkemize karşı koymaktır. Çatışma, barışçıl bir ittifak değil” dedi.

Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılması halinde Rusya’nın “güvenliğini sağlamak için batı kanadını daha güçlü hale getirmek” zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

Peskov, Johnson’ı “yapıcı” olmamakla suçladı

Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Rusya’ya yönelik eleştirilerinde yapıcı olmamakla suçlayarak, “Operasyonun başından beri Rusya ile ilgili söylemlerinde ve tavrında yapıcı değil. Donbass’ta insanlar Ukraynalı milliyetçiler tarafından öldürüldüğünde, bombardımana tutulduğunda Johnson’dan hiçbir haber duymadık” dedi.

Peskov, Putin’in savaş suçları mahkemesine çıkacağına dair her türlü öneriyi reddederek, “Bunun için bir ihtimal görmüyoruz, gerçekçi bulmuyoruz” dedi.

(İHA)