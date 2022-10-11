Kremlin: Putin ile Erdoğan Astana’da 13 Ekim’de görüşecek
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Kremlin: Putin ile Erdoğan Astana’da 13 Ekim’de görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 13 Ekim’de görüşeceğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Putin ve Erdoğan‘ın, Astana’daki görüşmesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini belirten Peskov, “Görüşme yarın değil perşembe günü gerçekleşecek.” dedi.

Peskov, görüşmede, Ukrayna meselesi ve ikili ilişkilerin ele alınacağı bilgisini paylaştı.

“ABD, Ukrayna meselesine fiili olarak dahil oldu”

ABD’nin Ukrayna’ya hava savunma sistemlerini sevk etme yönündeki planlarını değerlendiren Peskov, “Bu, Ukrayna tarafı için çatışmayı daha uzun ve daha acı hale getirecek ancak hedeflerimizi ve nihai sonucu değiştirmeyecek.” dedi.

“ABD’nin, Ukrayna meselesine fiili olarak dahil olduğunu” belirten Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile ilgili hedeflerine “verimli” ve “etkili bir şekilde” ulaşmayı planladığını dile getirdi. (AA)

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