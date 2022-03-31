Kremlin, Kadirov’u korgeneral yaptı

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken Çeçen lider Ramazan Kadirov ile ilgili dikkat çekici bir karar geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus lider Vladimir Putin’e destek veren Çeçen lider Ramazan Kadirov terfi ettirildi…

Kremlin yönetimi savaşta aldığı rol ve katkıları dolayısıyla Kadirov’un Ukrayna işgalinde korgeneralliğe yükseldiğini duyurdu.

Kadirov’un Ukrayna’daki savaşta ön cephede yer aldığına dair iddialar ve görüntüler gelmeye devam ederken Rus devlet medyasında bu yönde bir terfinin geldiğine dair doğrulanmamış açıklamalar olduğu da kaydedildi.

Son dönemde Ukrayna’nın liman kenti Mariupol’de görüntülenen Kadirov daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna’da savaşa devam edeceklerini duyurmuştu.