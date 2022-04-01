Kremlin açıkladı: Rusya gazı kesecek mi? 

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ruble ile ödemeye henüz onay vermeyen ülkelere doğalgaz arzının 1 Nisan’dan itibaren kesilmeyeceğini duyurdu.

Dost olmayan ülkelerden doğalgaz için Ruble ile ödeme kabul edeceğini açıklayan Kremlin, 1 Nisan’dan sonra teslim edeceği doğalgaz için gerçekleşecek ödemelerin ayın bu ayın ikinci yarısından sonra ve mayısta yapılacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün doğalgaz alan ülkelerin bugünden itibaren ödemeleri Rus banka hesapları aracılığıyla ruble olarak yapması gerektiğini belirten bir kararnameyi imzaladı.

“Rus doğalgazını satın alabilmek için Rus bankalarında ruble hesabı açmaları gerekiyor. Yarından itibaren teslim edilen gazın ödemeleri bu hesaplardan yapılacak” diyen Putin, “Eğer bu ödemeler yapılmazsa, alıcıları temerrüde düşmüş kabul edeceğiz ve bunun sonuçları olacak. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işi yapmayacağız, bu durumda mevcut kontratlar sonlandırılacak” ifadelerini kullandı.

KREMLİN’DEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin üzerine 1 Nisan’dan itibaren Ruble ile ödeme konusunda henüz onay vermemiş ülkelere yönelik gaz arzının kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.

Konu ile ilgili konuşan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, “Bu, ruble ödemelerine dönük bir onay olmazsa, gaz arzının 1 Nisan’dan itibaren kesileceği anlamına mı geliyor? Hayır. Bu kararnamenin bir sonucu değil” dedi.

Avrupa Birliği (AB) ise gazın nasıl ödeneceği konusunda enerji şirketleriyle görüştüğünü söyledi.

AVRUPA’NIN ENERJİ İTHALATININ BÜYÜK BÖLÜMÜ RUSYA’DAN

AB’nin gaz ithalatının yaklaşık yüzde 40’ı ve petrol ithalatının yüzde yüzde 30’u Rusya’dan yapılıyor. Bu enerji ürünlerinin parası ise çoğunlukla euro ve dolar olarak ödeniyor. Rusya’nın enerji arzını kesmesi durumunda AB’nin şuan için bu ürünleri ikame edecek bir kaynağı yok.

Rusya AB’ye gaz satışlarından günde 400 milyon euro kazanıyor. Ancak Rusya’nın kısa sürede bu arzı diğer pazarlara yönlendirmek için bir seçeneği bulunmuyor.