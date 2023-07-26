KPSS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı
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KPSS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6-13 Temmuz 2023’te tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

(AA)

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