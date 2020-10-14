KPSS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimi…
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KPSS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimi…

Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen dört yıllık üniversite mezunu adaylar, geçtiğimiz ay KPSS sınavında ter döktü. Yeterli puanı alan adayların atanacağı KPSS sınavında sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim tarihinde açıklanacak. Sınava katılım gösteren adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM’nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

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KPSS sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimi…
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