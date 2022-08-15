KPSS ön lisans başvuruları yarına kadar uzatıldı
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KPSS ön lisans başvuruları yarına kadar uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Ön Lisans başvuru tarihinin 16 Ağustos’a kadar uzatıldığını açıkladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 3-15 Ağustos olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvurusu yarın saat 23.59’a kadar uzatıldı.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. (AA)

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KPSS ön lisans başvuruları yarına kadar uzatıldı
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