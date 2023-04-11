Köye inen kurt, 4 kişiyi yaraladı

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi’ne gelen kurt, 1’i ağır 4 kişiyi yaraladı. Bir mağarada bulunan kurt, köylüler tarafından av tüfeği ile öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Erzurum’un Tortum ilçesinin 172 nüfuslu kırsal mahallesi Kireçli’de meydana geldi. Evinden hayvanlarını beslemek için ahıra giden 6 çocuk annesi Destegül Uğurlu (52), dışarı çıktığı sırada kurtla karşılaştı. Saldıran kurt, Destegül Uğurlu’yu çenesinden ısırarak ağır yaraladı. Kurtla dakikalarca mücadele eden Uğurlu’nun yardım çığlıklarına köylüler koştu. Kurt, daha sonra köyün içinde 3 kişiye daha saldırarak çeşitli yerlerinden yaraladı.

KUDUZ ŞÜPHESİ

Kurdu yakalamak için köpeklerle peşine düşen köylüler, bir mağarada kıstırdıkları kurdu av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayı haber alan jandarma ekipleri de köye geldi. Kurt saldırısını hafif yaralarla atlatan İlhami Akbulut ve Vediye Kırmızıaslan, Tortum Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilerek taburcu oldu. Çenesinden ağır yaralanan Destegül Uğurlu ile bacağından ısırılan Serdar Aydınlı Erzurum’a getirildi. Serdar Aydınlı, Erzurum Şehir Hastanesi acil servisindeki tedavisinin ardından taburcu edilirken Destegül Uğurlu ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çene Cerrahisi Kliniğinde tedavi altına alındı. Kuduz şüphesi üzerine kurdun kafası Erzurum Veteriner Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi. Kurdun yaraladığı 4 kişi ile tüm kedi ve köpekler aşılandı.

Kurt saldırısında yaralanan ve durumu ağır olan Destegül Uğurlu’nun hastaneye geldiğinde korku içinde olduğunu söyleyen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Anabilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. İbrahim Özlü, “Kurdun yüzünü yaraladığı Destegül Uğurlu’nun tahlil ve tetkiklerini yaparak ilaç tedavisine başladık. Yaralarının ve kesiklerinin düzelmesi için ilgili cerrahi kliniklerle konsülte ettik. Çene cerrahisinde müdahalesi planlanıyor. Müdahalesi belirli bir süre sonra planlanacak. Çünkü enfeksiyon açısından riskli. Kuduz açısından da gerekli ilacı verdik ama sonuçta hastanın bir enfektif durumu var, iyileşme sürecini bekleyerek gerekli tedavisi yapılacak” diye konuştu.

‘KEMİK VE YUMUŞAK DOKUDA HASAR VAR’

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hekimi Prof. Dr. Ümit Ertaş, “İlk belirlemelere göre kemik ve yumuşak dokuda hasar var. Çene kemiğinde bir problem varsa hem onu hem de yumuşak doku tamirini yapacağız. Kuduz enfeksiyonu yayılmaması için tıbbi bir bekleme süresi var. 5-7 gün arası sürebilir. Kurt da öldürülmüş. Onun da kafası adli tıbba gönderilerek beyninde kuduz olup, olmadığı incelenecek. Çabuk belli olursa, hemen ameliyata alırız. Erken ameliyat zarar vereceği için bekletiyoruz” dedi. (DHA)