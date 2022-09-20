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Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 450 bin uyuşturucu hap

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 450 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin “dur” ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışan sürücü, Güzelburç Mahallesi’nde kovalamaca sonucu durduruldu.

Araçta yapılan aramada 450 bin uyuşturucu hap bulundu, sürücü A.H. gözaltına alındı. Öte yandan, kovalamaca sırasında iki polis aracında hasar meydana geldi. (AA)

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