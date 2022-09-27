‘Kötü koku’ yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı

Çorum’da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp ve atık çıktı.

Çorum Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 17 Sokaktaki tek katlı gecekondu evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Ekipler, yaşlı çiftin yaşadığı evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, cam ve tekstilden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı. Temizlik ve çöp taşıma çalışmaları sonrası yaşlı çift, ekiplerce dezenfekte edilen eve alındı. (DHA)