Kötü ekonomilerde borsalar rekor kırar mı?

Ak trollerden biri muhalefete muhalefet etmek için şöyle diyor:

★

“Diyorlar ki ‘ekonomi battı.’ Yahu batan bir ekonomi de borsa rekor kırmaz, bankalar iflas eder, şirketler kredi alamaz hale gelir. Döviz büroları çalışmaz, IMF’nin kapısına düşülür. Allah aşkına ekonomisi batan ülkede Devlet işçisine, memuruna, emeklisine maaş ödeyebilir mi?”.

★

Canlarım…

Kötü ekonomilerde de:

Borsa rekor kırar…

Bakın…

Geçtiğimiz hafta borsada ne rekorlar kırıldı…

Ama şimdi…

Bir milyondan fazla küçük yatırımcı:

Perişan…

★

Kötü ekonomilerde de:

Bankalar iflas etmeyebilir…

Bakın…

Özel bankalar bu yıl:

%400 kâr etti…

Normal hiçbir ekonomide…

Bankalar böylesine acayip:

Kâr etmez…

Ekonomi kötü yönetildiği için:

Banka kârları çıldırdı…

★

Kötü ekonomilerde de:

Şirketler kredi alır…

Bakın…

Bilhassa kamu bankaları nasıl da bol kredi veriyor…

★

Kötü ekonomilerde de:

Döviz büroları çalışır…

Mesela…

1994 ve 2001 krizlerinde…

Bütün döviz büroları açıktı…

★

Kötü ekonomilerde:

IMF’nin kapısına düşülmeyebilir…

Çünkü…

IMF kötü yönetilen ekonomileri:

“Kapıma gel” diye zorlamaz…

“Sen bilirsin” der…

★

Kötü ekonomilerde de…

Devlet:

İşçisine…

Memuruna…

Emeklisine maaş ödeyebilir…

Çünkü…

★

Ekonomileri kötü yola düşüren Merkez Bankası…

Tek bir kişinin:

Yönetimindedir…

Bastırır parayı:

Öder maaşları…

Tanrı kabul etmez…

Düşük faiz ekonomilerde işe yarar mı?..

Tabii ki yarar…

Ancak…

★

Paraya olan talep…

Arz edilen para miktarından az olursa:

Yarar…

★

İç talep…

Yatırımcı için cazip ise:

İşe yarar…

★

Ancak…

Unutulmamalı ki…

Para arzının…

Paraya olan talepten fazla olabilmesi için…

Döviz rezervinizin:

Çok güçlü olması:

Şart…

★

Mesela Japonya…

Çok düşük faiz uyguluyor…

Ama…

Japonya’nın döviz rezervi:

1.350.000.000.000 $’ın üzerinde…

Bizim ise:

– 60 milyar dolar…

★

Japonya Merkez Bankası; Yen, USA doları karşısında değer kaybetmeye başlayınca…

Faiz arttırmak yerine:

Dolar sattı…

Ve…

Yen aynı gün:

Değer kazandı…

★

Sözümün özü canlarım…

Bizim ekonomi yönetimi…

Ve Merkez Bankası:

“Elim:

Günahta…

Canım: Cennette olsun” istiyor…

Olmaz…

Tanrı kabul etmez…

Ötmeye devam

İranlı şair Muhammed Hüseyin Şehriyar anlatıyor…

★

Köylünün birinin…

Çok erken saatlerde ötmeye başlayan bir:

Horozu vardı…

Bir gün hiç ötmedi bu horoz…

Merak ettim…

“Horozun sesi neden gelmiyor?” diye sordum…

“Erken ve uzun uzun öttüğü için cemaati erkenden uyandırıyormuş ben de kafasını kestim…”.

★

O gün anladım ki…

Halkı uyandıranların:

Kafasını kesiyorlar…

★

Şimdilik kafamız yerinde…

O halde…

Kesilinceye kadar:

Ötmeye devam…

Reis düşer



Merkez Bankası politika faizini…

100 baz puan:

İndirdi…

Neden?..

Kredi faizleri de düşsün diye…

★

Peki düşer mi?

Erdoğan düşer…

Kredi faizleri:

Düşmez…

Günün haberi

SÖZCÜ, 6 ay kadar önce yayımladığı bir haberde…

Koç Holding’in Ankara’da…

Ford Motor ve Güney Koreli batarya üreticisi SK On ile ortak olarak…

Lityum pil hücresi ve batarya fabrikası kurmak için “bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu” verdiğini duyurmuştu…

★

Şimdi artık…

Niyet mektubu yatırıma dönüşmek üzere…

Çünkü:

Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde…

Fabrika için:

Yer tahsis edildi…

★

530 bin metrekarelik bir alana yapılacak olan tesisin yatırım tutarı:

32 milyar lira…

★

Canlarım…

Böyle güzel haberlere öylesine ihtiyacımız var ki…

Hele yatırımcının…

Bilindik…

Saygın…

Ve…

Muasır medeniyetleri hedefleyen bir şirketimiz olması:

Daha da güzel…

Alkışı hak etti

Veli Saçılık @velisacilik;

Sosyal medya hesabında dikkat çekti…

★

Geçmiş yıllarda “baş örtüsüne özgürlük” diyerek eylem yapan siyasal İslamcılardan bir tanesi bile şu ana kadar İran Molla rejiminin “başörtün düzgün değil” diyerek katlettiği Mahsa Amani için tek bir söz etmediler.

★

Alkışlarım…

İktidar yandaşlarının:

“Çok önemsiz” gibi göstermeye çalıştığı…

Ancak…

Çok ehem olan bu konuya dikkat çeken:

Veli Saçılık için…

Dünün tweeti



Mehmet Altan

@MehmetAltanFan

“Ahlak Polisi’nin gözaltına aldığı Emini’nin ölümünün ardından İran protestolarla sallanmaya devam ediyor; ölü sayıları konusunda açıklamalar çelişiyor”

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