Koşullu seks çift ilişkisine zarar verir!

Cinsellik hiçbir zaman bir pazarlık konusu olmamalı, karşılıklı rızayla yaşanmalıdır. Cinselliği bir menfaat gibi düşünen eşin ilişkiden haz almadığı sadece buna katlandığı düşünülür…



Eşimin bu tavrına karşı ne yapabilirim?

SORU:

42 yaşındayım, sekiz yıldır evli bir erke­ğim. Benim sorunum ne zaman eşimle sevişmek istesem benden karşılığında bir şeyler istiyor olması. Kendimi kan­dırılmış ve kullanılmış hissediyorum. Ne yapabilirim? A.E./ İstanbul

CEVAP:

Evlilikte cinsellik bir alışveriş aracı değil, karşılıklı olarak fiziksel ve duygusal ola­rak sevgiyi paylaşma biçimidir. Cinsellik hiçbir zaman bir pazarlık konusu olma­malıdır. Bu hem kadın hem de erkek için küçük düşürücü, benlik saygısını kaybetti­ren bir durumdur. Eşinizin yaşadığı cinsel­likten haz almadığını, istemeyerek seks yaptığını düşünebiliriz. Böyle bir durumda asıl üzerinde durulması gereken konu eşi­nizin neden haz almadığı, haz almak için neye ihtiyacı olduğudur. Bu konuda çaba­larınız karşılıksız kalır ve cinsel yakınlık talepleriniz sürekli pazarlık unsuru olma­ya devam ederse bunun bir kişilik özelliği olma ihtimali fazladır, kişilik özelliklerinin değişmesi zordur. Bununla birlikte kişilik özelliklerini de yumuşatmak, orta nokta da buluşmak mümkündür.

Ereksiyon ilaçları ne zaman işe yaramaz?

SORU:

33 yaşında bekar bir erkeğim. Cinsellikte beklentisi yüksek bir kız arkadaşım olduğu için sertleşme sağlayıcı ilaçlardan alıyo­rum ama işe yaramıyor. Mastürbasyonda sıkıntı olmuyor ama kız arkadaşımla ilaç kullanmama rağmen sertleşme sorunu ya­şıyorum. Neden böyle oluyor? H.A./ İzmir

CEVAP:

Normal koşullarda sağlığı yerinde, partne­riyle cinsel yönden uyumlu bir erkeğin böy­le sertleşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gerekir. Günümüzde dokunma, hissetme ve paylaşım odaklı sağlıklı cinselliğin yerini performans ve güç odaklı bir cinsellik al­mıştır. Bu hemen hemen her yaştaki bütün erkeklerin üzerinde ciddi bir performans baskısı yaratmaktadır. İşte bu nedenler­den dolayı genç erkekler cinsel güçlerine güvenmemekte takviye ilaçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece bir miktar fayda sağlasa da uzun vadede kalıcı sertleşme ve özgüven sorunlarına yol açabilmektedir. Cinsel istek ve uyarılmanın tek taraflı kendiliğinden gelişen bir durum olmadığı, karşılıklı sunulan erotizm ve gü­venle sağlandığının unutulmaması gerekir.

Vajinismus sorunu yeniden tekrarlar mı?

SORU:

35 yaşında dul bir kadınım. İlk evliliğim­den vajinismus tedavisi gördükten kısa bir süre sonra ayrıldım. Şimdi hayatımda biri var, evlenmek istiyor. Acaba yeniden vajinismus olur muyum? G.H./Kayseri

CEVAP:

Kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık karşılaşılan sorun olan vajinismusun en önemli nedeni cinsel bilgisizlik ve doğru sa­nılan yanlışlardır. Bunların başında da vaji­naya girişinin kapalı olduğu, orada bir duvar olduğudur. Böyle bir durumun olmadığını, vajinanın bir tüp gibi içeriye doğru geniş­leyen bir yapısı olduğu söylense de aksine inananlar hiç de az değil. Sizin vajinismus tedavisinin cinsel eğitim ve bilgilendirme konusunda eksik olduğunu düşünüyorum. Vajina kapalı olmadığı için sonradan da ka­panması mümkün değildir. Bu konuda içiniz rahat olsun, yeniden evlenebilir, mutlu bir cinsel yaşantıya sahip olabilirsiniz.