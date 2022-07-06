Koşullu seks çift ilişkisine zarar verir!
Cinsellik hiçbir zaman bir pazarlık konusu olmamalı, karşılıklı rızayla yaşanmalıdır. Cinselliği bir menfaat gibi düşünen eşin ilişkiden haz almadığı sadece buna katlandığı düşünülür…
Eşimin bu tavrına karşı ne yapabilirim?
SORU:
42 yaşındayım, sekiz yıldır evli bir erkeğim. Benim sorunum ne zaman eşimle sevişmek istesem benden karşılığında bir şeyler istiyor olması. Kendimi kandırılmış ve kullanılmış hissediyorum. Ne yapabilirim? A.E./ İstanbul
CEVAP:
Evlilikte cinsellik bir alışveriş aracı değil, karşılıklı olarak fiziksel ve duygusal olarak sevgiyi paylaşma biçimidir. Cinsellik hiçbir zaman bir pazarlık konusu olmamalıdır. Bu hem kadın hem de erkek için küçük düşürücü, benlik saygısını kaybettiren bir durumdur. Eşinizin yaşadığı cinsellikten haz almadığını, istemeyerek seks yaptığını düşünebiliriz. Böyle bir durumda asıl üzerinde durulması gereken konu eşinizin neden haz almadığı, haz almak için neye ihtiyacı olduğudur. Bu konuda çabalarınız karşılıksız kalır ve cinsel yakınlık talepleriniz sürekli pazarlık unsuru olmaya devam ederse bunun bir kişilik özelliği olma ihtimali fazladır, kişilik özelliklerinin değişmesi zordur. Bununla birlikte kişilik özelliklerini de yumuşatmak, orta nokta da buluşmak mümkündür.
Ereksiyon ilaçları ne zaman işe yaramaz?
SORU:
33 yaşında bekar bir erkeğim. Cinsellikte beklentisi yüksek bir kız arkadaşım olduğu için sertleşme sağlayıcı ilaçlardan alıyorum ama işe yaramıyor. Mastürbasyonda sıkıntı olmuyor ama kız arkadaşımla ilaç kullanmama rağmen sertleşme sorunu yaşıyorum. Neden böyle oluyor? H.A./ İzmir
CEVAP:
Normal koşullarda sağlığı yerinde, partneriyle cinsel yönden uyumlu bir erkeğin böyle sertleşme ilaçlarına ihtiyaç duymaması gerekir. Günümüzde dokunma, hissetme ve paylaşım odaklı sağlıklı cinselliğin yerini performans ve güç odaklı bir cinsellik almıştır. Bu hemen hemen her yaştaki bütün erkeklerin üzerinde ciddi bir performans baskısı yaratmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı genç erkekler cinsel güçlerine güvenmemekte takviye ilaçlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ilaçlar kullanıldığı sürece bir miktar fayda sağlasa da uzun vadede kalıcı sertleşme ve özgüven sorunlarına yol açabilmektedir. Cinsel istek ve uyarılmanın tek taraflı kendiliğinden gelişen bir durum olmadığı, karşılıklı sunulan erotizm ve güvenle sağlandığının unutulmaması gerekir.
Vajinismus sorunu yeniden tekrarlar mı?
SORU:
35 yaşında dul bir kadınım. İlk evliliğimden vajinismus tedavisi gördükten kısa bir süre sonra ayrıldım. Şimdi hayatımda biri var, evlenmek istiyor. Acaba yeniden vajinismus olur muyum? G.H./Kayseri
CEVAP:
Kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık karşılaşılan sorun olan vajinismusun en önemli nedeni cinsel bilgisizlik ve doğru sanılan yanlışlardır. Bunların başında da vajinaya girişinin kapalı olduğu, orada bir duvar olduğudur. Böyle bir durumun olmadığını, vajinanın bir tüp gibi içeriye doğru genişleyen bir yapısı olduğu söylense de aksine inananlar hiç de az değil. Sizin vajinismus tedavisinin cinsel eğitim ve bilgilendirme konusunda eksik olduğunu düşünüyorum. Vajina kapalı olmadığı için sonradan da kapanması mümkün değildir. Bu konuda içiniz rahat olsun, yeniden evlenebilir, mutlu bir cinsel yaşantıya sahip olabilirsiniz.