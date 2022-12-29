Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar henüz çekilmedi

Kosova’nın kuzeyindeki Zveçan şehrine bağlı Rudare köyündeki barikatlar , dün kaldırılacağı bildirilmesine rağmen henüz kaldırılmadı.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuklanmasına tepki olarak kurulan barikatlar , tutukluluk kararının ev hapsine dönüştürülmesine ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in kaldırılması yönündeki çağrılarına rağmen henüz kaldırılmadı.

Rudare Köyü’nde aralarında kamyon, tanker ve otobüslerinde bulunduğu 14 araçtan oluşan barikat, Mitrovica-Leposaviç yolunu ulaşıma kapatma devam ediyor.

Barikatlar ın ardında nöbet tutanlar, yerlerini koruyor.

Son günlerde onlarca Kosovalı Sırp ve maskeli kişiler, barikatlar da gece ve gündüz nöbet tutuyordu.

Barikatlar ın ardındaki çadırlar da bugün boşaltıldı.

Barikatlar ın karşısında NATO’nun Kosova’daki Barış Gücüne (KFOR) ait 3 araç nöbet tutarken, bölgede çok sayıda medya kuruluşu barikatlar ın çekilmesini bekliyor.

Öte yandan, Kosova Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan tarafından kurulan barikatlar ın çekilmesiyle iki ülke arasındaki Merdare sınır kapısının trafiğe açıldığı bildirildi. Sırbistan topraklarındaki barikatlar 27 Aralık’ta kurulmuştu.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlar da nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatlar ın kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, NATO’nun Kosova Barış Gücüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​ (AA)