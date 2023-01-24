KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar başvurularını 13/02/2023 – 24/02/2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde KOSGEB – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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KOSGEB 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak
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