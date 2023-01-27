Korunmasız ilişkilerde son pişmanlık fayda etmez

Özellikle tek gecelik ilişkilerde cinsel yolla bulaşan hastalık riski artar… Dolayısıyla bilinçli davranmak sonradan yaşanacak sıkıntıları engeller



Yaşadığım sorunla başa çıkabilirim?

SORU:

35 yaşındayım, şirketin düzenlediği yeni yıl partisinde tanıştığım biriyle yaşadığım tek gecelik ilişkiden HPV virüsü kaptım. Hiç hasta birine benzemediği için kondom kullanmadım, aşırı pişmanım, ne önerirsi­niz? R.E./ İstanbul

Cinsel yolla bulaşan hastalık taşıyan kişiler nadiren dışarıdan bakılarak anlaşılabilir, çoğu hasta ancak hastalıklarının ileri evresinde göz­le görülür belirtiler gösterir. Bazen hasta kişi bile taşıyıcı olduğunun farkında olmayabilir. Bu nedenle hızlı ilerleyen yakın ilişkilerde ya da tek gecelik ilişkilerde mutlaka kondomla ko­runmalı hem kendini hem de partnerini riske atmamalıdır. Human Papilloma Virüs’ün (HPV) genital bölgede neden olduğu siğile verilen isimdir. Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon HPV hastalığıdır. Alanım dışı olduğu tedavi süreçleri konusunda bir öneride bulu­namamakla birlikte erken teşhis ve tedavinin önemi hemen hemen bütün hastalıklar için geçerli olduğundan vakit kaybetmeden bir üroloji doktoruyla görüşmeniz uygun olur.

Yine aynı problem ortaya çıkar mı?

SORU:

42 yaşında, evli bir erkeğim. Eşimle sorun­suz bir cinsel yaşantımız var. Geçen ay ev­lilik dışı bir cinsel birlikteliğim oldu ve bu ilişkide sertleşme sorunum yaşadım. Ben önceden hiç böyle bir durum yaşamadım, yeniden aynı şey olur mu? E.B./ Ankara

CEVAP:

Sertleşme sorunu daha ilk ilişkiden itibaren olabileceği gibi geçirilen hastalıklar, ameliyat­lar, olumsuz deneyimlere bağlı olarak son­radan da gelişebilir. Tek tip sertleşme sorunu yoktur. İlişkinin başından itibaren sertleş­menin olmaması, başta olan sertleşmenin ilişkiyi tamamlayacak kadar sürdürüleme­mesi, yalnızca belirli pozisyonlarda sertleş­menin kaybı gibi farklı şekillerde görülebilir. Ayrıca her partnerle değil yalnızca belirli kişilerle yaşanabilir. Sizin durumunuzda daha çok evlilik dışı ilişkilerde yaşanan suçluluk duygusu, yakalanma endişesi gibi neden­lere bağlı durumsal bir sertleşme sorunu yaşadığınız düşünülebilir. Böyle bir durumda organik bir nedenden çok psikolojik neden­lere odaklanmak gerekir. Evlilik dışı ilişkiler­den uzak durarak ve eşinizle birlikte cinsel hayatınızı renklendirecek aşk oyunlarına yer vererek cinsel isteğinizi artırabilir, sertleşme sorununu çözebilirsiniz. Çabalarınızın yetersiz kaldığı durumlarda bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Doğru zamanlama için ne yapabiliriz?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşimle cinsel uyum sorunu yaşıyoruz. O istediğinde ben hazır ol­muyorum. Ben istediğimde de o hazır olmuyor. Bu sorunu nasıl çözeriz? H.T./İstanbul

CEVAP:

Erkek ve kadınlar cinsel yanıt döngüsü temel olarak birbirine benzese de bazı noktalar da farklılıklar içerir. Erkek cinsel yanıt döngü­sünde önce uyarılma ardından cinsel istek gelirken kadında cinsel uyarılmanın olması için öncesinde bir cinsel istek oluşmalıdır. Uyumlu çiftlerde bu beklentiler kendiliğinde karşılanır ve otomatik olarak gerçekleşir. Kadınlarda cinsel isteğin oluşmasında erkeğin sunduğu romantizmin, hissettirdiği güven duygusunun, tutkulu dokunuş ve bakışların yeri önemlidir. Erkeklerde ise kadının sun­duğu erotizm ve baştan çıkarıcılığın yarattığı uyarılma cinsel isteğin başlamasını sağlar. Bunun için bir çift ilişkisinde her iki tarafta diğerinin ihtiyaçlarını gözetmeli buna uygun adımlar atmalıdır. Sizin eşinizle konuşarak cinsel birliktelik yaşamadan önce ondan daha fazla romantizm vermesini isteyebilir, bunun için daha fazla erotizm sunabilirsiniz.