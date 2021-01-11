Koronavirüs tedbirleri grip vakalarını azalttı

Koronavirüsten korunmak için uygulanan maske, mesafe ve hijyen sayesinde bu sene grip vakalarında azalma meydana geldiği bildirildi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, yıllara göre oranla kasım, aralık ve ocak aylarında grip için hastaneye başvuran hasta sayısında azalma olduğunu söyledi. Gereksiz eldiven kullanımına da değinen Kömür, “Gereksiz eldiven kullanımı yalancı bir güven hissi veriyor. Kişiler el yıkamadan uzaklaşabiliyor” dedi.

Doç. Dr. Süheyla Kömür, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu sene maske, mesafe ve hijyenin gripten de koruduğunu söyleyerek, “Bu yıl virüsten hepimiz çok korktuk ve bu sebeple de maskeye, el hijyenine ve mesafe gibi önlemlere mümkün olduğunca uymaya çalıştık. Tabi ki bu önlemlerin bir sonucu olarak da grip vakalarında bu yıl her yıla göre azalma var.

Net bir rakam veremiyorum ancak gripte de önlemler aynı. Bulaşma yolları aynı ve o nedenle maskenin ve el hijyeninin bizi koruduğunu düşünüyoruz. Yıllara göre oranla bu kasım, aralık ve ocak aylarında grip için hastaneye başvuran hasta sayısında azalma var” diye konuştu.

“Gereksiz yer eldiven kullanılmamalı”

Vatandaşların önlemler nedeniyle eldiven kullandığını ancak sağlık çalışanları haricinde gereksiz yere eldiven kullanmanın sakıncalı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Süheyla Kömür, daha sonra şunları söyledi:

“Toplum içinde sosyal alanlarda çok fazla gereksiz eldiven kullanımına rastlıyoruz. Aslında sağlık çalışanları dışında eldiven çok az yerde kullanılması gereken bir materyaldir. Eldivenin gereksiz kullanımı bizi korumadığı gibi aksine çeşitli tehditlere neden olabilir. Örneğin tezgahtarlar, kasiyerler arasında çok sık rastlıyoruz bu duruma. Bir kişi eldiveni takıyor ve saatlerce çalışıyor.

Eldivende bizim gözle göremediğimiz ‘por’ dediğimiz delikler var. Bu deliklerden mikroorganizmalar geçebilir ve eldivenin oluşturduğu nemli ortamda mikroplar virüsler bakteriler hızla çoğalabilir. Aynı eldivenle hem telefonumuzu açıyorsak hem ağıtları kalemleri tutuyorsak ya da arkadaşımızın kullandığı bir yere temas ediyorsak mikropları her yere yaymış oluyoruz. Bu nedenle gereksiz eldiven kullanımından kaçınmalıyız.”

“El yıkamak daha sağlıklı”

El hijyeninin önemli olduğunu, gereksiz eldiven kullanımının yalancı bir güven hissi verdiğini anlatan Kömür, “Bizler sağlık alanında bile eldiveni sadece işimiz olduğu zaman takıyoruz. Daha sonra çıkarıp atıyoruz. El yıkama ya da el dezenfektanı ile el hijyenini sağlamayı öneriyoruz. Gereksiz eldiven kullanımı yalancı bir güven hissi veriyor. Kişiler el yıkamadan uzaklaşabiliyorlar.

Eldivenliyken zaten üzerine dezenfektan dökülmesi önerilmeyen bir durum. Bir kişi eğer eldiven takıyorsa el yıkayamıyordur. Bu nedenle eldiven kesinlikle gereksiz yere kullanılmamalıdır. Eğer eldiven ile bir iş yapıyorsak da o işimiz biter bitmez eldiveni çıkarıp el hijyenini sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)