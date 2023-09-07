Korkutan olay: Müşteriler ile korumalar arasında silahlı kavga

Beylikdüzü’nde alkollü oldukları gerekçesiyle eğlence mekânına alınmayan 2 müşteri ile korumalar arasında çatışma çıktı. Mekanın otoparkında çıkan çatışmada, müşterilerden biri ile koruma görevlisi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan silahlı koruma adliyeye sevk edildi.

Olay, gece 03.30 sıralarında Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; alkollü oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına alınmayan 2 müşteri ile mekanın güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterilerden biri silahıyla korumaya ateş ederek otomobile binip kaçmaya çalıştı. Hafif şekilde yaralanan koruma ise otomobile ateş etti. Otomobildeki müşterilerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı koruma ile saldırgan gözaltına aldı.

Silahlı müşterinin ifadesi alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenilirken koruma ise adliyeye sevk edildi. Çatışma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)