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Korkutan kalabalık

Koroanvirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. İnegöl’de bankalar ve caddedeki kalabalık korkuttu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ederken, vakaların azaltılması için aylardır Türkiye’de bir dizi tedbirler alınıyor. Normalleşme dönemin başlayacağı şu günlerde inegöl’deki manzara korkuttu. İnegöl’de vatandaşlar bankalardaki işlemlerini yapmak için uzun süre kuyrukta bekledi.

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görülürken, vatandaşlar sıralarının kaybolmaması için mecburen yakın mesafede durduğu görüldü. Aynı kalabalık ilçenin caddelerinde görüldü. O anlar kameraya böyle yansıdı. (İHA)

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