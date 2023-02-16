Korkunç tablo! Can kaybı ve yaralı sayısında büyük artış

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 36 bin 187’ye, yaralı sayısı 108 bin 68’e yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Can kaybı 36 bin 187, yaralı sayısı 108 bin 68 oldu.

Yıkılan bina sayısı 6 bin 444, ‘yıkıldı’ ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı. Öte yandan 13 bin 208 yaralının ülke genelindeki hastanelerde tedavileri devam ediyor.

Deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı.

Yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi.

9 GÜNDE 3 BİNDEN FAZLA ARTÇI DEPREM

AFAD’ın açıklamasına göre 195 bin 432 depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi. Depremin ilk gününden bu yana 3 bin 170 artçı sarsıntı yaşandı.

Bugüne kadar Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 bin 724 deprem meydana geldiği kaydedildi.

YEDİ GÜN MİLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi.

ÜÇ AY OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan ilan edildi. Öte yandan, tüm Türkiye’de eğitim öğretime de 20 Şubat’a kadar ara verildi.

BAKAN KURUM: DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi.