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Korkunç olay: Otomobilde intihar etti

Kağıthane’de çalıştığı şirketin aracı ile Seyrantepe Mahallesi’ne gelen Deniz B., henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin içinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Gökdeniz Sokak’ta meydana geldi. Çalıştığı iş yerine ait otomobille sokağa gelen ve otomobili park eden Deniz B. bir süre otomobilde oturduktan sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kafasına ateş açarak intihar etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı çalışmaların ardından Deniz B.’nin cansız bedeni Seyrantepe Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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