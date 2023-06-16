Korkunç olay! Önünü kestiği otomobildeki eşi ile kayınpederini öldürdü

Gaziantep’te Mertcan Köse, (25) boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kayayı (47), otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesinde meydana geldi. Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile 27 KE 244 plakalı otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti. Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)