Korkunç olay: Köpek balıklarının saldırısına uğradılar!

Avustralya’da sahil güvenlik, kıyıdan 835 km açıkta köpek balıklarının saldırdığı katamarandaki 3 kişiyi bugün yapılan operasyonla kurtardı.

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) Cairns kenti kıyısından 835 km açıkta, yardım sinyali aldıkları bir katamaranda bulunan üç kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bugün yapılan kurtarma operasyonuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 9 metrelik şişme katamaranın gövdesine köpek balıklarının saldırdığını ve ağır hasar alan katamaranın batmaya başladığını belirtti.

Açıklamada AMSA, Panama bayraklı araç taşıyan Dugong Ace gemisinden yardım istedi ve Cairns merkezli Challenger Kurtarma Uçağını olay yerine gönderdi. Dugong Ace kurtarmayı başarıyla gerçekleştirdi ve ikisi Rusya, biri Fransa vatandaşı olan üç kişiyi güverteye çıkardı denildi.

Tion adlı katamarandaki yolculuklarını Rus Okyanus Yolu (Russian.ocean.way) adlı sosyal medya hesabından yayınlayan 3 kişilik mürettebat, köpek balıklarının ilk defa 4 Eylül’de saldırmaya başladığını ve dünkü saldırılar sonrasında meydana gelen hasar sebebiyle batmaya başladıklarını ifade etti. (DHA)