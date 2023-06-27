Korkunç olay: Kız arkadaşını başından vurup intihar etti

İzmit’te tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vuralı (34) başından vurarak öldüren Hasan Ceylan (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı.

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vuraldan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi. İhbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan’ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylanın kız arkadaşı Gözde Vuralı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)