Dehşet! Derin dondurucuda üç kadın ve bir erkeğin cesetleri bulundu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu üçü kadın biri erkek dört kişinin cesedi bulundu.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu kişilere ait cesetlerin bulunduğu olayla ilgili İzmir Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin, 18.06.2023 günü 11.00 sıralarında Bayraklı ilçesinden gelen bir ihbar üzerine belirtilen adreste yaptıkları araştırmada, 3’ü kadın (G.H., L.G. ve L.G.) 1’i erkek (R.), Türkmenistan uyruklu 4 şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cinayetleri gerçekleştirdiği değerlendirilen Türkmenistan uyruklu bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ve konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.