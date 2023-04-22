Korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kuzenini öldürdü
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Korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken kuzenini öldürdü

Mardin’in Derik ilçesinde Y.G. (14), tabancayla oynarken kuzeni Vedat Günseli (27) vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesinde meydana geldi. Y.G. arazide, iddiaya göre ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günselin karnına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Vedat Günselin cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumuna götürülürken, Y.G. gözaltına alındı. (DHA)

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