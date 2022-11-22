Korkunç kaza sonrası Sergen Deveci’den ilk görüntü

Amasya-Çorum yolu üzerinde 3 tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiği kazada, oyuncu Sergen Deveci ağır yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul’a getirilen Deveci, gözünü açtı. Deveci’nin hastanede köpeği Sherlock’a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR’a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun’daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi’nin hastane servisinde tedavileri sürerken,Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

KÖPEĞİNE SARILDI

İstanbul’a getirilen Sergen Deveci’nin hastanede köpeği Sherlock’a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Deveci’nin bilincinin açık olduğu görüldü. (DHA)